FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı "şefkat tokadıyla" tehdit etmiş - Son Dakika
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FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı "şefkat tokadıyla" tehdit etmiş

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski astsubay, örgütün katalog evliliği için kendisine baskı yaptığını beyan etti.

FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski astsubay, örgütün katalog evliliği için kendisine baskı yaptığını beyan etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski astsubay O.Ş. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuksuz yargılanan O.Ş, iddianamedeki ifadesine göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itiraflarda bulundu.

Örgütle ilk irtibatının 2003'te öğrenim gördüğü okuldaki öğretmen M.Ü. aracılığıyla olduğunu ve bu kişinin kendisini FETÖ evlerine yönlendirerek örgüt elebaşına ait "vaaz" kasetleri dinlettirdiğini belirtti.

Bir süre sonra örgüt imamı olan V.Y'le iletişim kurduğunu aktaran O.Ş, "Ben üniversite sınavlarına kadar bu şahısla görüştüm. Görüşmelerimizde ders çalışıyorduk. V.Y. bana örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini dinlettiriyordu. Dört yıl bu şekilde geçti. 2008 yılında üniversite sınavlarına girmeden önce V.Y. bana askeri okullara müracaat etmemi söyledi." ifadesini kullandı.

O.Ş, 2008'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mahrem imam V.Y. okula başlamadan önce iki yıllık askeri okul eğitimi süresince iki üç hafta da bir Isparta'dan İzmir'e gelip benimle görüşeceğini söyledi. Bir aylık intibak eğitiminden sonra çarşıya çıktığımda V.Y'yi aradım ve İzmir Üçyol'da buluştuk. Beni bir eve götürdü ve bundan sonra iki haftada bir bu eve gelmemi istedi. Astsubay okulunda eğitim gördüğüm iki yıllık dönem içerisinde V.Y'le bu evde görüştük. Görüşmelere ben hep yalnız olarak gittim. 2010 yılında okuldan mezun oldum. Okulda dereceye girmiştim ve kura çekmeden istediğim yere atanma hakkı kazandım. V.Y. bana Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığını tercih etmemi söyledi. Ben de burayı tercih ettim."

"FETÖ, irtibatı koparmamak için elinden geleni yaptı"

Astsubay rütbesiyle 2010'da Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığındaki görevine başladığını belirten O.Ş, bir süre sonra kendisini bölgenin mahrem imamı Ö.A'nın ankesörlü telefonla ardışık arayarak görüşmeye çağırdığını anlattı.

Bandırma merkezde bir eve gittiğini ve bu örgüt evinde 6. Ana Jet Üssünden devre arkadaşı olan iki astsubayın bulunduğunu ifade eden O.Ş, şunları kaydetti:

"Ö.A. bizi tanıştırdı ve üçümüzün birlikte eve çıkmasını istedi. Kendisiyle yapacağımız görüşmelere de birlikte katılmamızı istedi. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca Ö.A. üçümüzle görüştü. Görüşmelerimizde Fetullah Gülen'e ait kitaplar okuyorduk. Bir süre sonra ben liseden arkadaşım olan bir bayanla evlilik planları yapıyordum. Örgüt şu an eşim olan kişiyle arkadaşlık etmeme karşı çıkıyordu. Beni, zamanı geldiğinde uygun gördükleri biriyle evlendireceklerini söylüyorlardı. Bu durum benim bu şahıslardan soğumama neden oldu. Mahrem imam beni 'şefkat tokadı yersin' diyerek tehdit etti ancak buna rağmen ben 2013 yılında eşimle evlendim. FETÖ, ilerleyen dönemde de benimle kurduğu irtibatı koparmamak için elinden geleni yaptı. Görev yaptığım süre zarfında daha önceden yüz yüze kararlaştırılan örgütsel toplantıları aksattığım için beni ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arıyorlardı."

Örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock ve diğer uygulamaları kullanmadığını öne süren O.Ş, örgüt içerisinde bulunmaktan pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:04 Kaynak: AA

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