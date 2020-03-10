FETÖ, kripto askerlere "canlarfedaOna" şifresini vermiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ, kripto askerlere 'canlarfedaOna' şifresini vermiş - Son Dakika

FETÖ, kripto askerlere "canlarfedaOna" şifresini vermiş

6 saat önce

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı, 17-25 Aralık sürecinden sonra "mahrem abi"ler tarafından deşifre olmamaları için,...

FETÖ, kripto askerlere

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı, 17-25 Aralık sürecinden sonra "mahrem abi"ler tarafından deşifre olmamaları için, kripto askerlere dağıtılan flaş belleğin şifresinin örgüt elebaşına ithafen "canlarfedaOna" olduğunu belirtti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan astsubay A.S, Adana'da ilkokul 8'inci sınıfta okurken bir arkadaşının kendisini örgütün evlerine götürmesiyle FETÖ'yle tanıştığını söyledi.

Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi kazanabilmek için örgütle bağlantısı olmayan bir dershaneye kayıt yaptırdığını aktaran A.S, "Bir süre sonra, ilkokulda gittiğim örgüt evinde abilik yapan 'Cengiz' kod adlı M.Ö. ile karşılaştım. Bana eskisi gibi evlerde ders çalışabileceğimi söylemesi üzerine dershaneden sonra bazen yatılı bazen de günübirlik giderek burada üniversiteye hazırlık amaçlı ders çalışmaya başladım." ifadelerini kullandı.

İtirafçı A.S, 2008'de üniversite sınavından aldığı puanla Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını, "Cengiz" kod adlı M.Ö'nün, bu süreçten sonra alınacak tedbir kurallarından bahsettiğini dile getirdi.

Askeri okula gittiği dönemden meslek hayatına atılana kadar örgütün mahrem abileriyle görüşmeye devam ettiğini beyan eden A.S, şu bilgileri verdi:

"Görev yaptığım Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı Sinyal İstihbarat Başkanlığı (GES-SİB) olan birim, 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) devredildi. İki yıl sonra 'Levent' kod adlı M.Y isimli mahrem abiyle tanıştım. Bu süreçten sonra görüşmelerimizi bu kişiyle devam ettirdik. Görüşmelerimizi bazen hafta içi bazen de hafta sonu akşam saatlerinde yapmaya başladık. Görüşmelerimiz 2015 yılı sonuna kadar devam etti."

Flaşın şifresi: "canlarfedaOna"

İtirafçı, 17-25 Aralık 2013 süreci sonrasında polis okullarına yapılan baskınlardan dolayı alınan tedbir kurallarının artırıldığını, bu sebeple örgüt evlerinde mahrem abiyle yapılan programların azaltıldığını belirtti.

Bu süreçten sonra kendilerine bir flaş bellek verildiğini, bunun şifresinin de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ithafen "canlarfedaOna" olarak belirlendiğini söyleyen A.S, flaşın içerisinde Gülen'e ait kitapların dijitali ile örgüte ait bilgiler olduğunu ifade etti.

İtirafçı A.S, şunları kaydetti:

"Bu flaş belleği bilgisayar kapalıyken takıyor, bilgisayarı başlatırken 'Windows' yazısı gelmeden 'F12'ye basarak bot ayarlarına giriyordum. Orada ayarlardan bir ibare değiştirdikten sonra yeni bir sayfa açılıyordu. Sonrasında kullanıcı adı ve şifre bölümü geliyordu. Kullanıcı adı otomatik 'admin' olarak geliyordu. 'canlarfedaOna' isimli şifreyi girdikten sonra yeni bir masaüstü geliyordu. Masaüstüne gelen sayfada örgüte ait dökümanlar ve herkül.org sitesinin uzantısı da bulunuyordu. Bu dosyaları açarak okumasını yapıyor, çetelesini tutup abiye veriyordum."

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu Trabzonlular koronavirüse karşı hamsi kolonyası ile önlem alıyor Son Dakika: 2019 Aralık ayında işsiz sayısı 4 milyon 394 bin oldu

Son Dakika Haberleri
18:20 Borsa günü düşüşle tamamladı
18:20 Bulgaristan, göçmen akınına karşı AB'den 130 milyon euro isteyecek
18:20 Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
18:16 AK Parti Bala 7. Olağan Kongresi
18:16 BURDUR 'Eşekli Dostoyevski' heybesine doldurduğu kırtasiye malzemelerini çocuklara ulaştırıyor-2

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 18:23:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ, kripto askerlere "canlarfedaOna" şifresini vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]