Son Dakika Haberleri: Fetö Kurumlarında Çalışan Sanığa Hapis Cezası

Fetö Kurumlarında Çalışan Sanığa Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütle iltisaklı kurumlarda çalışan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Kurumlarında Çalışan Sanığa Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütle iltisaklı kurumlarda çalışan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Türkmenoğlu ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Türkmenoğlu, "Örgütle iltisaklı kurumlarda çalışmam kısa süreli ve tamamen geçimimi sağlamak amacıyla olmuştur. Örgütsel bir faaliyet yapmış değilim. Bir yıldan fazla zamandır tutukluyum, beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, ByLock kullandığını, KHK ile kapatılan çok sayıda eğitim kurumu ve dernekte çalıştığını, örgüt içerisinde aktif olarak yer aldığını, "sohbet" toplantıları düzenlediğini ve örgütteki gruplara başkanlık ettiğini kaydederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanık Türkmenoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:02 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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