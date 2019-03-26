Son Dakika Haberleri: Fetö Kuryeciliği ile Suçlanan Avukat Beraat Etti

Fetö Kuryeciliği ile Suçlanan Avukat Beraat Etti

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının avukat olan kızını kurye olarak kullandığı iddiası ile açılan davada baeraat kararı verildi.

Fetö Kuryeciliği ile Suçlanan Avukat Beraat Etti, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının avukat olan kızını kurye olarak kullandığı iddiası ile açılan davada baeraat kararı verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, cezaevinde bulunan iş adamı Yalçın E. ve tutuksuz yargılanan kızı Büşra N. Ç. ile avukatları hazır bulundu. Karara ilişkin son sözleri sorulan Büşre N. Ç., "Örgüte yardım etmedim. Öyle bir niyetim olsaydı mektubu yok edebilirdim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, iki sanığın da beraatine karar verirken, avukat olan Büşra N. Ç. hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:08 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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