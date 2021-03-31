FETÖ medya yapılanması davasında yargılamaya devam edildi

İSTANBUL - Yargıtay'ın 8 sanık yönünden bozmasının ardından yeniden görülmesine başlanan FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılamaya devam edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasını 8 sanık yönünden bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemal Azmi Kalyoncu, Yakup Çetin ve Ali Akkuş ile sanık avukatları hazır bulundu.

"Karar mercii Ekrem Dumanlı idi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yusuf Ahmet Kaymak, "Sanıklardan Cemal Azmi Kalyoncu'yu gazetede çalışması nedeniyle tanırım. Cemal Azmi Kalyoncu'nun FETÖ örgütüne üyelik, irtibat ya da iltisakına dair bir bilgim yoktur. Bu yönlü bir durumuna şahit olmadım. Ali Akkuş ile ilgili ise FETÖ örgütüne üyeliği olup olmadığı hususunu bilemem. Ben 3 sene önce ifade verirken daha ziyade Ekrem Dumanlı ile ilgili verdiğim beyanlar kapsamında Ali Akkuş beyin de orada toplantıda olduğu hatırıma gelerek onun da ismini söylemiştim. Ben o toplantıda bulunmadım, o toplantıya avukatlar geldi. Ertesi gün gözaltı olayı olacaktı. Hukuksal açıdan neler görüşüldü tahmin ediyorum. Burada karar mercii Ekrem Dumanlı idi. Ali Akkuş'un gazetecilik dışında bir faaliyetine denk gelmedim. FETÖ örgütüyle doğrudan bağlantısını düşündürecek bir eylemine ve söylemine şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

"Bu örgütle hep savaştım"

Savunmasında, MASAK raporu ile herhangi bir kurumla sigorta ilişkisinin olmadığının belirtildiğini söyleyen tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu, "Hüseyin Gülerce'nin beyanlarının üzerinde durulması ve dosya açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 2016 yılı 30 Ağustos'ta gözaltına alındım ve tutuklandım. Sonrasında tahliye edildim sonrasında yine tutuklandım. Hüseyin Gülerce'ye çağrı yapın. İddia ettiği fotoğrafları dosyaya koysun. Yandaş medyada benim 2010 yılına ait fotoğraflarım yayınlanıyor. Ulusal parti kurdum. Bıyıklıydım. Fotoğraflarım vardır. 2013 yılından sonra saç ve sakal bıraktım. Benim için FETÖ'cü olduğum için saç ve sakal bıraktı diyorlar. Hüseyin Gülerce diyor ki onu öldürecek kimse yok mu demişiz. Yazının tamamı incelendiğinde hatta yazılı beyanımda yaptığım alıntılarım incelendiğinde, Fetullahçı yapının tarikatın Özal'ın ölmesi sürecindeki gibi bir rolünün olup olmadığının, böyle bir ölüm kararının alınıp alınmadığının irdelenmesi hususunda bir soru sorduğum görülecektir. Bahsettiğimiz sene 2009'dur. O dönemde bu tarikata karşı bakışım yazımdan dahi anlaşılmaktadır. Bu örgütle hep savaştım. Bu yüzden hiç bir zaman bu örgütün üyesi olmadım. Yardım ya da destekte de bulunmadım. Bu yönüyle bozma ilamına katılmıyorum. Suçlamaların tamamından beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

AİHM'in tutuksuz sanık Atilla Taş hakkında hak ihlali kararı verdiğini söyleyen avukat Sevgi Kalan, "Alaycı ve ağır siyasi eleştirilen içerdiğini, soruşturmanın OHAL'den sonra başlatıIması hususu ele alınarak bunu ifade özgürlüğü hakkının ihlali olarak elde aldığını belirtmiştir. Tweetlerin hepsi değerlendirildi. Aynı tweetlerin yargılama konusu yapılması bu karara aykırılık teşkil etmektedir. Dosyanın tefrik edilerek müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz. Müvekkil Ankara'da ikamet etmektedir. Duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilim 2 yıla yakın tutuklu kaldı. Bu aşamada adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamamıştır" diye belirtti.

Heyet, imza şeklinde adli kontrolü olan sanıkların pandemi dolayısıyla bu adli kontrolünün kaldırılmasına karar verdi. Sanık Atilla Taş'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin görülen ve 25 sanığın yargılandığı dava 8 Mart 2018'de karara bağlanmıştı. Tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatine karar veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Bülent Ceyhan, Emre Soncan ve Said Sefa'nın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Mahkeme, sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 'anayasayı ihlal' suçundan beraatine karar vermişti.

Sanık Atilla Taş'ı 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden mahkeme, sanık Murat Aksoy'u aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı ve iki sanık hakkında da imza şeklinde adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine hükmetti. Heyet, sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlayarak, usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine ve 19 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamlayarak 6 Mart'ta kararını açıklamıştı. Kararda, tutuklu sanıklar Abdullah Kılıç, Hanım Büşra Erdal, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın hakkındaki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını kaydederek, hükümlerini onamıştı.

Sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Azmi Kalyoncu, Ali Akkuş ve Atilla Taş yönünden hükümlerinin bozulmasına karar veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali Akkuş'un adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı doğrultusunda tutuklu sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar vermişti.