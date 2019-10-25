Son Dakika Haberleri: Fetö meksika imamı adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Fetö meksika imamı adliyeye sevk edildi

Fetö meksika imamı adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı. 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilen Karaca, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Vatan Caddesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karaca, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Fetö meksika imamı adliyeye sevk edildi

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14 Kaynak: DHA
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