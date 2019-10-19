FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandı
1 saat önce
- FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandıANKARA - FETÖ'nün Meksika ülke imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurtdışında düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
- FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandı
ANKARA - FETÖ'nün Meksika ülke imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurtdışında düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Osman Karaca'nın geçmiş dönemde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi. Karaca hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı olduğu bildirildi.
Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale döndü Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz Deneme amaçlı yengeç getirdi, bir günde 60 tane sattı Erdoğan'ın Trump'a sorduğu soru düğümü çözdü: Sen El-Kaide ile masaya oturur musun?