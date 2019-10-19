Son Dakika Haberleri: FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandı

FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandı

1 saat önce

- FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandıANKARA - FETÖ'nün Meksika ülke imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurtdışında düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

- FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandı

ANKARA - FETÖ'nün Meksika ülke imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurtdışında düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Osman Karaca'nın geçmiş dönemde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi. Karaca hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı olduğu bildirildi.

FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandı

Türkiye, Meksika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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