Fetö'nün 12 Yıl Hapisle Aranan İl İmamı Yakalandı
35 dakika önce
ADANA'da, FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu ileri sürülen ve 'örgüt yönetmek ve kurmak' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eyüp Alıcı, yakalandı.
ADANA'da, FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu ileri sürülen ve 'örgüt yönetmek ve kurmak' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eyüp
Alıcı, yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Adana il imamı Eyüp Alıcı'nın saklandığı yeri belirledi. 'Örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyüp Alıcı, Yurt Mahallesi'nde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Emniyete götürülen Eyüp Alıcı, işlemlerinin ardından cezaevine kondu. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:21 Kaynak: DHA
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