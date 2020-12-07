Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında mütalaa - Son Dakika

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında mütalaa
07.12.2020 14:36
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 17 sanığın "casusluk" suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, bu sanıklardan 8'i için ayrıca "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
(İHA)
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