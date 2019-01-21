Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 15 Temmuz'daki Darbe Girişimi Sırasında F-16 Pilotlarına Bombalama Talimatı Veren Eski...

Fetö'nün 15 Temmuz'daki Darbe Girişimi Sırasında F-16 Pilotlarına Bombalama Talimatı Veren Eski...

27 dakika önce

IHAAW154603-ASA/21-01-2019- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalama talimatı veren eski Yüzbaşılar Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Fetö'nün 15 Temmuz'daki Darbe Girişimi Sırasında F-16 Pilotlarına Bombalama Talimatı Veren Eski..., System.String[]
IHAAW154603-ASA/21-01-2019

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalama talimatı veren eski Yüzbaşılar Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. 21.01.2019 15: 46: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Ahmet Tosun, 3. Sayfa
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