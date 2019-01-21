Fetö'nün 15 Temmuz'daki Darbe Girişimi Sırasında F-16 Pilotlarına Bombalama Talimatı Veren Eski...
27 dakika önce
IHAAW154603-ASA/21-01-2019- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalama talimatı veren eski Yüzbaşılar Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
IHAAW154603-ASA/21-01-2019
- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalama talimatı veren eski Yüzbaşılar Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun
'un 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. 21.01.2019 15: 46: 03 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi
"Paranı FETÖ Çekecek" Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı
Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı