Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin...
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin... - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin...

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin..., System.String[]

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 94 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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