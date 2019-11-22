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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin...
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 94 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - ANKARA
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