Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin, İstanbul'daki "Ana Darbe" Davasında Dosyası Ayrılan...

Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin, İstanbul'daki "Ana Darbe" Davasında Dosyası Ayrılan...

43 dakika önce

IHAAW110314-ASA/23-01-2019- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası ayrılan dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün beraatine karar verildi.

Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin, İstanbul'daki
IHAAW110314-ASA/23-01-2019

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası ayrılan dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün beraatine karar verildi. Mahkeme, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Öztürk'ün üzerine atılı suçları işlemediğinin sabit olduğunu kaydederek beraatine karar verdi. 23.01.2019 11: 03: 14 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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