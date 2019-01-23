Fetö'nün 15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin, İstanbul'daki "Ana Darbe" Davasında Dosyası Ayrılan...
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IHAAW110314-ASA/23-01-2019- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası ayrılan dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün beraatine karar verildi.
IHAAW110314-ASA/23-01-2019
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası ayrılan dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün beraatine karar verildi. Mahkeme, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Öztürk'ün üzerine atılı suçları işlemediğinin sabit olduğunu kaydederek beraatine karar verdi. 23.01.2019 11: 03: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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