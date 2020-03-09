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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye...
6 saat önce
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:48 Kaynak: AA
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
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