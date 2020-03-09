FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan mahkemeye... - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye...

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu: Vergi affı yok, aflar dönemi bitti
FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı 15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı

Son Dakika Haberleri
05:08 İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı
05:00 ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACIN ALTINA GİREREK AĞIR YARALANDI.
04:53 Çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın altına girerek ağır yaralandı
04:48 ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACIN ALTINA GİREREK AĞIR YARALANDI.
04:32 Eyüp Sultan'da iş yeri yangını

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 05:13:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]