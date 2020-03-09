FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan... - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan...

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan..., System.String[]

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
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