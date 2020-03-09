FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan... - Son Dakika

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan...
6 saat önce
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı. - İSTANBUL
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