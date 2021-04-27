FETÖ'nün 2 öğretmen ablası saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan örgütün öğretmen ablalarından S.Ö. ile R.A., saklandıkları evde yakalandıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada aranmaları bulunan terör örgütü FETÖ'nün öğretmen ablalarından S.Ö. ile R.A.'nın ilçede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ile .R.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.