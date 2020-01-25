FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında sözde "Malezya imamı" olan Ahmet K. ile eşi, Konya'da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında sözde 'Malezya imamı' olan Ahmet K. ile eşi, Konya'da... - Son Dakika

FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında sözde "Malezya imamı" olan Ahmet K. ile eşi, Konya'da...

6 saat önce

FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında sözde "Malezya imamı" olan Ahmet K. ile eşi, Konya'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında sözde

FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında sözde "Malezya imamı" olan Ahmet K. ile eşi, Konya'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

Malezya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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