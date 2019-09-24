Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması...
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FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması...

1 saat önce

FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması..., System.String[]

FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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