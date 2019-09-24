FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması...
1 saat önce
FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:48 Kaynak: AA
FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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