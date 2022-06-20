Yapılan sorgulamada şüphelinin ByLock kullanıcısı, örgüt içerisinde "ev abiliği", "bölge talebe mesulü", Erzurum 'un Çat ilçesinde yurt müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, örgütün protesto eylemlerine katıldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 Ağustos 2016 tarihinden itibaren arandığı ortaya çıktı.

Şüphe üzerine durdurulan O.Y'nin verdiği kimliği inceleyen ekipler, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan kimliğin sahte olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün 6 yıldır aranan 'bölge talebe mesulü' Samsun'da sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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