FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası, iddianamesi tamamlandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası, iddianamesi tamamlandı (1) - Son Dakika

FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası, iddianamesi tamamlandı (1)

11 dakika önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda hazırladığı iddianameyi tamamladı.

FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası, iddianamesi tamamlandı (1), System.String[]

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda hazırladığı iddianameyi tamamladı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 34 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü kurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'siyasal ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri ele geçirme ve kullanmak' suçlarından ceza istenen iddianamede, 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasının aslında FETÖ'nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu tespiti yapıldı.

İddianamede MİT kumpasıyla ilgili şu tespitler yapıldı:

"-Türkiye'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i, PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi hedef gösterdiler. MİT görevlileri ifadeye çağrıldı, evlerinde arama yapıldı, haklarında yakalama çıkarıldı.

-Bu işlemler o tarihte başbakan olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek, bu şekilde kurgulandı.

-FETÖ/PDY'nin hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyondur."


Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Fidan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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