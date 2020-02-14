FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi tamamlandı (4) - Son Dakika

İFADEYE GELSEYDİ KESİNLİKLE TUTUKLANACAKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 Şubat MİT Kumpası İddianamesi'nde, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amir Yardımcısı FETÖ'cü Ayhan Albayrak'ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye gelmesi halinde kesin olarak tutuklanacağını söylediği yer aldı. İddianamede, "Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden Şenel Eskitürk, Ayhan Albayrak'ın bu olayla ilgili olarak kendisine bir konuşma esnasında 'Hakan Fidan ifadeye gelseydi Sadrettin Savcı (Sarıkaya) tarafından kesinlikle tutuklanacaktı' şeklinde beyanda bulundu" denildi.

TALİMAT GELDİ 4 GÜNDE 7 ŞUBAT'I HAZIRLADILAR

İddianamede, 17/25 Aralık kumpası soruşturmasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den talimatları almak için ABD'ye gidip geldikleri tespit edilen 'Veysel' kod adlı Mansur Ünal ile sözde yargı imamı ' Kartal ' kod adlı İlyas Şahin 'in, MİT kumpası soruşturması için de benzer şekilde seyahat ettikleri belirtildi. Emniyet imamı 'Bahadır' kod adlı Çetin Özgür ile İlyas Şahin'in de 7 Şubat MİT kumpas soruşturmasının bilgilerini Fetullah Gülen'e aktarmak ve onay almak için aynı seyahatleri gerçekleştirdiği bildirildi.

İddianamede, MİT'e kumpas operasyonu için onay alınmasıyla, 13 Ocak 2012 tarihinde yapılan KCK operasyonunda ele geçtiği iddia edilen, sözde 'Oslo görüşmelerinin' bulunduğu ses kayıtlarının bekletilerek, 3 Şubat 2012'de FETÖ'cü emniyet mensupları tarafından incelemeye alındığı aktarıldı

Gelen talimat sonrası FETÖ'cü emniyet birimlerinin derhal harekete geçerek, işlemleri hızlandırdıkları ifade edilen iddianamede "Dört günlük süre içerisinde özellikle delillerin bulunduğu iddia olunan harddiskin incelemesini tamamlanması ve gözaltı kararının 7 Şubat'ta çıkarılması ile sürecin son bulduğu belirlendi. Operasyonla ilgili bilgilerin elebaşı Fetullah Gülen'e sunulmasında kuryelik yapan dönemin sözde emniyet imamı 'Bahadır' kod adlı Çetin Özgür ve sözde Türkiye yargı imamı 'Kartal' kod adlı İlyas Şahin'in de kumpas soruşturması kapsamında görev aldığı anlaşıldı" denildi.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL,