FETÖ'NÜN ABD'DEKİ OKULLARI KİTAPLAŞTI - Son Dakika
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FETÖ'NÜN ABD'DEKİ OKULLARI KİTAPLAŞTI

07.07.2022 19:30
FETÖ'NÜN ABD'DEKİ OKULLARI KİTAPLAŞTI

ABD'de yaşayan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile bağlantılı yüzlerce sözleşmeli devlet okulunda yer alan suistimaller ve yasal ihlaller kitaplaştırıldı.

ABD'de yaşayan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile bağlantılı yüzlerce sözleşmeli devlet okulunda yer alan suistimaller ve yasal ihlaller kitaplaştırıldı.

ABD'de FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile bağlantılı yüzlerce sözleşmeli devlet okulunda yer alan suistimaller ve yasal ihlaller hakkında incelemelerin bulunduğu "Web of Influence: Empire of Deceit Series, Book II," (Etki Ağı: Sahtekarlık İmparatorluğu Serisi, Kitap II) başlıklı kitabı tanıtıldı.

ABD'li bir hukuk firması tarafından hazırlanan incelemelerin yer aldığı kitap Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıyla anlatıldı. Robert Amsterdam yaptığı sunumla kitap hakkında bilgi vererek FETÖ'nün ABD'deki okul yapılanmasını, faaliyetlerini ve gerçekleştirdiği dolandırıcılıkları anlattı.

4 MİLYAR DOLARAmsterdam, "Yaptığımız çalışmalarda hiç şüphesiz olarak şunu söyleyebiliriz ki, Gülen okulları hayati bir organ olarak vazife almamıştır, fonlama açısından aynı zamanda ABD satın alma sistemini de zehirlemiştir. Burada neredeyse 4 milyar dolarlık ekonomiden bahsediyoruz. 4 Milyar dolarlık bir bütçe FETÖ'nün okullarına gidiyor.  250 FETÖ okuluna gidiyor" dedi.  FETÖ'nün kurdukları vakıflarla siyasi bağlantılar kurduğundan ve bu bağlantılar sayesinde okullar kurduğundan bahseden Amsterdam, FETÖ üyesi basketbolcu Enes Kanter'in kurduğu bir vakfın bir silah şirketi ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. Amsterdam, vize programları ile okullarda görevlendirmek üzere ABD'ye Türk öğretmenler getirildiğini belirterek, "ABD göçmen yasalarını ihlal etmektedirler. Bazı organizasyonlar bunu yasa dışı insan ticareti için bugüne kadar kurulmuş olan en büyük yasa dışı sistem olarak görüyorlar" dedi. Amsterdam konuşmasının ardından kitabını imzaladı.

Görüntü DÖKÜMÜ: ---------Salondan görüntüAmsterdam'ın konuşması

Kitap imzalanması


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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