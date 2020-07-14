FETÖ'nün 'adalet mahrem yapılanması' soruşturmasında 19 gözaltı - Son Dakika

ANKARA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'adalet mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 19'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'adalet mahrem yapılanması' üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı karar verildiği bildirildi.Ankara merkezli 5 ilde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda da 19 kişinin gözaltına alındığı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü kaydedildi.