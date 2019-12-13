FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik olarak mahrem sorumlu olduğu belirlenen 47 kişi ile bu sorumlular ile irtibatlı olan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 49 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir
Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili "mobbing" iddiası - Son Dakika Haber
17:36 Azerbaycan'dan ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" kararına kınama - Son Dakika Haber
17:31 Gölbaşı'nda yan yatan tır vinç ile kurtarıldı - Son Dakika Haber
17:21 ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Haber
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:42:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]