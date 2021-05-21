FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün adalet teşkilatında operasyonel telefon hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 4 aktif kamu çalışanı ile kamudan ihraç edilenlerin de olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.