FETÖ'nün 'Adalet Teşkilatı' yapılanmasına operasyon: 49 gözaltı - Son Dakika

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FETÖ'nün 'Adalet Teşkilatı' yapılanmasına operasyon: 49 gözaltı
6 saat önce
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'Adalet Teşkilatı' mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 49 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'Adalet Teşkilatı' mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 49 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Adalet Teşkilatı' mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'mahrem sorumlu' olduğu belirlenen 47 kişi ile birlikte bu sorumlular ile irtibatlı olan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı.
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