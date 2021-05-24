FETÖ'nün adalet yapılanmasına yönelik 71 kişi hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 71 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün adalet teşkilatı içinde yürüttüğü evlilik faaliyetlerine ilişkin detaylara yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) çalışan örgüt üyesi kadın ve erkek memurları evlendirmek için birbiriyle görüştürdüğü belirlenen Gül K. isimli şahsın 'izdivaç sorumlusu' olduğu öğrenildi. İddianamede ismi geçen 71 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Örgüt üyelerinin Adalet Bakanlığı içinde kadrolaşmak için kendi elemanlarını ya da diğer çalışanları da örgüte kazandırabilmek için girecekleri sınav/mülakat öncesi hazırlık kampları düzenledikleri belirlendi. Adayların mesleğe başladıktan sonra ilk maaşlarının yarısını örgüte aktardıkları da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

"HİTABET YETENEĞİM İYİ OLDUĞU İÇİN SOHBETİ BENİM VERMEM İSTENDİ"

HSK içindeki izdivaç faaliyetlerini yürüten 'sümeyye-ayşe' kod adlı Gül K.'nin 'HSK izdivaç ve kadın sorumlusu' olduğu belirtilirken, eşi Mahmut K.'nin 2012 yılında HSK çalışanlarına kendisinin sohbet vermesinde hitabetinin iyi olduğunu söyleyerek, "Eşim bana bunu söylediğinde kolejde çalışıyordum o dönem ilk zamanlar kabul etmedim ama daha sonra eşimin yoğun ısrarları nedeniyle haftada veya 15 günde bir olacak şekilde hafta sonları bu memurlara sohbet vermeyi kabul ettim. Eşimin kendi çalıştığım kolej haricinde başka şahıslara sohbet vermemi istemesinin sebebi tarih öğretmeni oluşumdan dolayı hitabet yeteneğimin olmasıydı. Eşimin o tarihlerde HSK'da çalışan memurlarla nasıl irtibat kurduğunu ve tanıştığını bilmiyorum, muhtemelen örgüt içerisinde bulunduğu için birilerinin yönlendirdiğini düşünüyorum. Zaten ilk zamanlarda eşim bana sohbet vereceğim ve sorumlu olacağım kişilerin HSK'dan olacağını söylememişti" ifadelerine yer verdi.

Sohbetlere başladıktan sonra 'İhsan Bey' olarak tanıtılan bir kişinin evlerine geldiğini ve sohbete katılan kadınların medeni durumlarını sorduğunu belirten Gül K., "Bekar olan kadın arkadaşları evlenmeleri için yine bekar olan örgütü destekleyen erkek şahıslarla görüştürüp görüştüremeyeceğimi sordu. Ben de bu teklifi kabul ettim. Bana örgütü destekleyen bekar kadın şahısların izdivaçları ile ilgili yardımcı olmak üzere soy isimlerini hatırlamadığım Hatice ve Gülsüm adında 2 kadının yardımcı olacağını söyledi. Kadınlar ne tarz erkekler ile evlenmek istediklerini, köken ve fiziksel özellikler belirterek söylediler. Bunun akabinde Hatice ve Gülsüm bu kadınların istedikleri özellikte bulunan erkek şahısları benim ikametime getirdiler ve bu 4 kadın şahısla ikametime getirmiş oldukları erkek şahısları görüştürdüler. Bu görüşmeler ikametimin salonunda, kadın ve erkek şahıslar baş başa kalacak şekilde yaklaşık 45 dakika boyunca yapıldı. İkametime gelen erkek şahısların kim olduklarını bilmiyorum ve bu şahısları görmedim. Bu şahısları ikametimde eşim karşılamıştı" diye konuştu.

(Engin Yağcı/İHA)