FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

6 saat önce

FETÖ/PDY terör örgütünün adli yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındıFETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün adliye yapılanması içerisinde daha önce meslekten...

FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı, System.String[]

FETÖ/PDY terör örgütünün adli yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı


FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün adliye yapılanması içerisinde daha önce meslekten ihraç olmuş ve halen zabıt katibi, infaz koruma memuru, teknisyen olarak görev yapan şahıslar ile örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren toplam 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gaziantep merkezli, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te bu sabah düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şahısların Gaziantep'e getirilerek adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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