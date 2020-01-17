FETÖ'nün adli yapılanmasında gözaltına alınan 34 kişi serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün adli yapılanmasında gözaltına alınan 34 kişi serbest kaldı - Son Dakika

FETÖ'nün adli yapılanmasında gözaltına alınan 34 kişi serbest kaldı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 şüpheli serbest bırakıldı.

FETÖ'nün adli yapılanmasında gözaltına alınan 34 kişi serbest kaldı, System.String[]

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 şüpheli serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde operasyon eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 33 kişi adli kontrol kararı ile 1 kişi ise emniyetteki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Adalet Bakanlığı, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FETÖ elebaşı Gülen'in, Adil Öksüz'e yolladığı darbe mesajları deşifre edildi
Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün adli yapılanmasında gözaltına alınan 34 kişi serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]