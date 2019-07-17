FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
2 saat önce
Samsun merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:22 Kaynak: AA
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Samsun, Kahramanmaraş
, Kayseri
, Sivas
, Amasya
, Balıkesir
, Eskişehir
, Sakarya
, İstanbul
ve Giresun
'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün adliye mahrem imamlarına yönelik çalışmada, 11 Temmuz'da aktif görevde olan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile örgütün mahrem imamı gözaltına alınmış, 19 zanlıdan 9'u adli kontrol şartıyla, 2'si ise emniyetten serbest bırakılmıştı.
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