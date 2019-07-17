FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
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Samsun merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:22 Kaynak: AA
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Samsun, Kahramanmaraş
, Kayseri
, Sivas
, Amasya
, Balıkesir
, Eskişehir
, Sakarya
, İstanbul
ve Giresun
'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün adliye mahrem imamlarına yönelik çalışmada, 11 Temmuz'da aktif görevde olan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile örgütün mahrem imamı gözaltına alınmış, 19 zanlıdan daha önce 9'u adli kontrol şartıyla, 2'si ise emniyetten serbest bırakılmıştı.
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