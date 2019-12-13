FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde... - Son Dakika

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FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde...
6 saat önce
FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:42 Kaynak: AA
FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.
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