FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde... - Son Dakika

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde...

6 saat önce

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde..., System.String[]

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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