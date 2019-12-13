FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, sözde "mahrem imamların" HTS kayıtları incelendi. İnceleme sonucu "mahrem imamların" irtibatlı oldukları tespit edilen Adalet Bakanlığı personeline yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21'i il dışından olmak üzere 44 şüpheli yakalandı.

Bir mahrem imam hakkında da gözaltı kararı

Gözaltına alınan şüphelilerin halen aktif olarak görevde bulunan, istifa eden veya ihraç olan infaz koruma memurları, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri, mübaşirler, icra memuru veya müdürleri, teknisyen veya şoför kadrosunda oldukları öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca İstanbul'da sorumlu "mahrem imam" olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında da gözaltı kararı alındığı belirtildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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