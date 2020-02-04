FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 24 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 24 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 24 gözaltı kararı

6 saat önce

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 24 gözaltı kararı, System.String[]

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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