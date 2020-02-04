FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda 24 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda 24 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda 24 gözaltı

6 saat önce

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda 24 gözaltı, System.String[]

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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