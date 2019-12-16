FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında 6 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kayseri merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarla yakalanan ve FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında bulundukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarla yakalanan ve FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında bulundukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli olarak Ankara, Denizli, Aydın ve Manisa'da yapılan çalışmalarda FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında bulundukları tespit edilen 6 kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
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