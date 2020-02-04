FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon - Son Dakika

FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

6 saat önce

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY yapılanmasında terör örgütünün adliye yapılanmasına 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon, System.String[]

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY yapılanmasında terör örgütünün adliye yapılanmasına 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda adliye mahrem imamları ile irtibatları olan, icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katibi ayrıca polis ve adliye mahrem İmamı olduğu değerlendirilen toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonun Balıkesir merkezli olarak yürütüldüğü İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale illerini kapsadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FETÖ'nün ABD'deki okulu, LGBT pilot eğitimi için gönüllü oldu
Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Eşini keserle öldüren kadının kızı: Ölmememiz için kendisini feda etti

Son Dakika Haberleri
15:07 Son dakika haberler: Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis cezası
15:07 Eski sevgiliden dost olur mu?
15:07 İstanbul Müzik Festivali'nde Beethoven'in aydınlık dünyası
15:07 'Müziğin Yıldızları' ödülleri sahiplerini buldu
15:07 MDOB 'Şekeronya' müzikalini Gaziantep'te sahneleyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 15:27:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]