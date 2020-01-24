FETÖ'nün adliye yapılanmasında 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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FETÖ'nün adliye yapılanmasında 10 kişi gözaltına alındı

18 dakika önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün adliye yapılanmasında 10 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Balıkesir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.


FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ terör örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için adliye mahrem imamları ile irtibatları olan icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşir olarak şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir merkezli yapılan operasyon Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da yakalanarak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan şüpheliler bugün sabah saatlerinde Balıkesir'de Adliyeye çıkarıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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