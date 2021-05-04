FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı

04.05.2021 17:38

FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı FETÖ'nün 'yargısal darbe' girişimi olarak bilinen 17 ve 25 Aralık süreci sonrasında 'ev sohbetleri' yapıp terör örgütünün takındığı siyasi tavırda "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve...

FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı

FETÖ'nün 'yargısal darbe' girişimi olarak bilinen 17 ve 25 Aralık süreci sonrasında 'ev sohbetleri' yapıp terör örgütünün takındığı siyasi tavırda "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mübahtır" dediği ortaya çıktı

Ev sohbetlerine katılan örgüt üyelerine yerel ve genel seçimlerde HDP'ye oy verilmesini istemiş

Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan İbrahim Tatar, bütün talimatları örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda, FETÖ/PDY'nin Afrika yapılanmasının başındaki İbrahim Tatar'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Afrika yapılanmasını başlatan ve FETÖ içerisinde sözde 'kahraman' ilan edilen firari Tarar, dün gece Ümraniye'de örgüt üyeleri arasında "gaybubet" diye adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün kilit ismi Tatar ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öğrenildi. Örgütün finans kaynakları arasında yer alan KHK ile kapatılan Bank Asya'da hesap kaydına rastlanan FETÖ Afrika Yapılanması sorumlusu, örgüte yakın şirketlerde uzun yıllar çalıştığı belirlendi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görevliyken meslekten ihraç edilen, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kararı bulunan İbrahim Tatar'ın, 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi. Dün gece Ümraniye'de hücre evinde yakalanan FETÖ firarisinin, 2005-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütünün "Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamlığı" görevini yürüttüğü istihbarat raporlarına da yansıdı.

Kongo'da FETÖ'ye ait Şafak Okulları'nı kurdu

Örgütün Kongo yapılanma sürecini başlatan ve bu ülkede FETÖ/PDY'ye yakın Şafak Okullarını kuran Tatar, aynı okulun 'Genel Müdürlüğünü' yaptığı kaydedildi. Örgüt faaliyetlerinden dolayı FETÖ içerisinde sözde "kahraman" ilan edilen Tatar, bu sayede örgütün Pensilvanya'da bulunan elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu öğrenildi. Türkiye'de ve Afrika'da yürüttüğü örgütsel faaliyetlerin talimatlarını doğrudan FETÖ liderinden aldığı tespit edilen İbrahim Tatar, Erzurum'da 'İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü, daha sonrasında "İstanbul'da İl İmamlığı" görevine getirildiği aktarıldı.

Örgüt üyelerine "Oylar HDP'ye" talimatını vermiş

Örgüt mensuplarınca verilen ifadelerde, FETÖ'nin 'yargısal darbe' girişimi olarak bilinen 17/25 Aralık süreci sonrasında düzenlediği 'ev sohbetlerinde' terör örgütünün takındığı siyasi tavır doğrultusunda "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda

bulunacak, yapılan her şey mübahtır" şeklinde söylemde bulunarak yerel ve genel seçimlerde HDP'ye oy verilmesini istediği ortaya çıktı.

İstihbaratın takibindeydi

Ümraniye'de örgüt içinde "Güvenli Ev" anlamına gelen ve terör örgütü yönetimince "Gaybubet" diye adlandırılan hücre evinde saklandığı tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ortak operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan FETÖ'nün kilit ismi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Tatar'ın saklandığı hücre evinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 5 SD kart, 1 flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital örgütsel materyal ele geçirildi. Hücre sorumlusunun emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı
FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı
FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı
FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Afrika, Terör, Tatar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan firari İbrahim Tatar böyle yakalandı - Son Dakika


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