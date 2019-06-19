FETÖ'nün "akademisyen yapılanmasına" yönelik operasyon
1 saat önce
Denizli merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda çeşitli üniversitelerdeki görevlerinden KHK ile ihraç edilen 7 eski öğretim elemanı ve araştırma görevlisi gözaltına alındı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:06 Kaynak: AA
merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda çeşitli üniversitelerdeki görevlerinden KHK ile ihraç edilen 7 eski öğretim elemanı ve araştırma görevlisi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "akademisyen yapılanması" içerisinde oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları iddiasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Pamukkale
Üniversitesinin de bulunduğu bazı üniversitelerde öğretim elemanı ve araştırma görevlisiyken KHK ile ihraç edildikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Denizli ile Ankara
, Ordu
, Uşak
ve İzmir
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
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