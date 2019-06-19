Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "akademisyen yapılanmasına" yönelik operasyon
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FETÖ'nün "akademisyen yapılanmasına" yönelik operasyon

1 saat önce

Denizli merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda çeşitli üniversitelerdeki görevlerinden KHK ile ihraç edilen 7 eski öğretim elemanı ve araştırma görevlisi gözaltına alındı.

FETÖ'nün
Denizli merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda çeşitli üniversitelerdeki görevlerinden KHK ile ihraç edilen 7 eski öğretim elemanı ve araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "akademisyen yapılanması" içerisinde oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları iddiasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Pamukkale Üniversitesinin de bulunduğu bazı üniversitelerde öğretim elemanı ve araştırma görevlisiyken KHK ile ihraç edildikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Denizli ile Ankara, Ordu, Uşak ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:06 Kaynak: AA
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