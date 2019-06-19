FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı
2 saat önce
Denizli merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 akademisyen gözaltına alındı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 akademisyen gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda örgütün akademisyen yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 7 kişi hakkında ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları iddiasıyla yakalama kararı verildi. Pamukkale
Üniversitesinin de bulunduğu bazı üniversitelerde öğretim elemanı ve araştırma görevlisiyken KHK ile ihraç edildikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında Denizli, Ankara
, Ordu
, Uşak
ve İzmir
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. - DENİZLİ
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