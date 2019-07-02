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FETÖ'nün "akil abi"sine hapis cezası

22 dakika önce

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanması kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "akil abi" olarak bilinen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanması kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "akil abi" olarak bilinen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa K. ve avukatı katıldı.
Sanık Mustafa K. savunmasında üniversitede görev yaptığı sürede kimseden emir almadığını ve kimsenin talimatı ile bir yerlere gelmediğini savundu.
Sanığın avukatı da müvekkilinin suçunun olmadığı yönünde savunma yaptı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın cezalandırılması için delillerin yeterli olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Mustafa K'nin "Suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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