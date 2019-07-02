Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 'akil abisi'ne 6 yıl 3 ay hapis
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FETÖ'nün 'akil abisi'ne 6 yıl 3 ay hapis

1 saat önce

Tekirdağ'da FETÖ'nün üniversite yapılanması çerçevesinde yargılanan ve örgüt içerisinde 'akil abi' olarak bilinen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 'akil abisi'ne 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]
Tekirdağ'da FETÖ'nün üniversite yapılanması çerçevesinde yargılanan ve örgüt içerisinde 'akil abi' olarak bilinen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Kulaç ve avukatı hazır bulundu. Sanık duruşmada yaptığı savunmasında FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia ederek, üniversite görevinde emir almadığını ve kimsenin talimatı ile bir yerlere gelmediğini söyledi. Kulaç, "Aldığım her unvanı hakkımla aldım. Kimseyle gizli toplantı düzenlemedim. Kimsenin sohbetlerine katılmadım" dedi.

Duruşmada mahkeme heyeti, Mustafa Kulaç'ın "Suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 3 ay cezalandırılmasına karar verdi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Tekirdağ, 3. Sayfa
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