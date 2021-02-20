FETÖ'nün 'altın nesli'ni itirafçı örgüt üyeleri deşifre ediyor - Son Dakika
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FETÖ'nün 'altın nesli'ni itirafçı örgüt üyeleri deşifre ediyor

20.02.2021 11:46
FETÖ'nün 'altın nesli'ni itirafçı örgüt üyeleri deşifre ediyor

FETÖ'nün altın nesli olarak adlandırılan firari mahrem imamların son aylarda gizlendikleri gaybubet evlerinde gözaltına alınmasının nedeninin, itirafçı olmaya ikna edilen örgüt üyeleri olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün altın nesli olarak adlandırılan firari mahrem imamların son aylarda gizlendikleri gaybubet evlerinde gözaltına alınmasının nedeninin, itirafçı olmaya ikna edilen örgüt üyeleri olduğu öğrenildi. Ankara ve İstanbul başsavcılıklarının soruşturmalarında şüphelilerin örgütün halen faal olan mahrem imamlarının adreslerini tek tek açıkladığı, yapılan operasyonların örgüt üyelerinde korku oluşturduğu belirtildi.

FETÖ'nün "altın nesli" olarak bilinen mahrem imamların son aylarda yapılan operasyonlarda, güvende olduklarını düşündükleri gaybubet evlerinde yakalanması dikkat çekiyor. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda, MİT ve Emniyet İstihbaratın çalışmalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin itirafçı olmaya ikna edilmesiyle, örgütün firari mahrem imamlarının gaybubet evlerinde nokta operasyonlarla gözaltına alındıkları öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından DHA'ya yapılan değerlendirmede, örgütün yurtiçinde ve yurtdışındaki gizlenen üyelerinin büyük tedirginlik yaşadığı öğrenildi. Örgütte altın nesil olarak kabul edilen mahrem imamların en güvende hissettikleri gaybubet evlerinde birer birer gözaltına alınmasının FETÖ'cülerin dirençlerini kırdığını belirten güvenlik kaynakları, bu tablonun itirafçı sayısını da artırdığı değerlendirmesi yaptı.

ALTIN NESİL GAYBUBET EVLERİNDE YAKALANDIGaybubet evlerinde saklanırken yakalanan mahrem imamların neredeyse tamamının aktif görevde olduğu da belirtiliyor. Bu isimler arasında Türkiye'deki firari FETÖ'cülerin para akışını sağlayan, halen faaliyet yürütmeye çalışan örgütün güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar, İstanbul Ümraniye'de gizlendiği gaybubet evinde yakalanan eski emniyet müdürü Naci Özmen, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında ölümüyle ilgili dosyada önemli bilgiler veren ve gaybubet evinde yakalanan FETÖ imamı Kamil Bakum, KKTC'de örgüt adına yapılanma faaliyeti yaparken yakalanan Ahmet Yiğit gibi altın nesil olarak değerlendirilen imamlar yer alıyor.

YURTDIŞINDA GAYBUBET EVLERİNDE GİZLENİYORLAR

Güvenlik kaynakları FETÖ'nün yurtiçinde olduğu kadar yurtdışındaki üyelerinin de güvendi hissetmediklerini belirtti. MİT operasyonları ile yurtdışında da yakalanarak Türkiye'ye getirilen mahrem imam sayısındaki artış nedeniyle, örgütün firari imamlarının yurtdışında bile rahat hissetmedikleri, gaybubet evi adı verilen hücre evlerinde saklandıkları kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'altın nesli'ni itirafçı örgüt üyeleri deşifre ediyor - Son Dakika

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