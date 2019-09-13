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FETÖ'nün Altınşehir yapılanması davasında karar

1 saat önce

FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Nurettin Koç 8 yıl 1 ay 15 gün, eşi Semiha Koç ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün Altınşehir yapılanması davasında karar, System.String[]

FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Nurettin Koç 8 yıl 1 ay 15 gün, eşi Semiha Koç ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, Nurettin Koç'un "silahlı terör örgütü yöneticiliği", Semiha Koç'un da "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım etme" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineledi.

Tutuklu sanık Nurettin Koç, suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Nurettin Koç'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Semiha Koç ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün İzmir'deki "Altınşehir" yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, darbe girişimi sonrası örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Nurettin Koç ile eşi Semiha Koç gözaltına alınmıştı.

Nurettin Koç, Altınşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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