Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Altınşehir" Yapılanması Sanığına Hapis Cezası

Fetö'nün "Altınşehir" Yapılanması Sanığına Hapis Cezası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeni yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeni yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Şahin ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek Şahin'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanının, emniyetten gelen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, sanığın örgütün haberleşme programı "Falcon"u kullandığına ilişkin tespitin yapıldığını belirtmesinin ardından söz alan Şahin, son kullandığı cep telefonunu ikinci el satın aldığını, böyle bir programı yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.

Hayatı boyunca silah kullanmadığını beyan eden Şahin, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasını kabul etmediğini söyleyerek, "Yaklaşık 19 aydır tutukluyum. Beraat ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti Son Dakika! Bir Ay Önce Göreve Getirilen CHP Gaziantep İl Yönetimi İstifa Etti

Hackerların Yeni Gözdesi İnternet Bağlantılı Buzdolapları Oldu Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Altınşehir" Yapılanması Sanığına Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]