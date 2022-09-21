Şükrü Yıldırır'ın, "FETÖ'nün Ankara bölge sorumlusu" olduğu iddiası ile İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandığı davanın karar duruşması, bugün yapıldı. Yıldırır ve avukatının katıldığı duruşmada, Yıldırır'a son sözleri soruldu. Yıldırır, "Söyleyecek bir şeyim yok. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Şükrü Yıldırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Fetö'nün Ankara Bölge Sorumlusu' Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

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