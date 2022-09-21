"Fetö'nün Ankara Bölge Sorumlusu" Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
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"Fetö'nün Ankara Bölge Sorumlusu" Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi

21.09.2022 12:17

“FETÖ’nün Ankara bölge sorumlu olduğu” iddiasıyla yargılanan Şükrü Yıldırım, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GAYE ŞEYMA CAN

"FETÖ'nün Ankara bölge sorumlu olduğu" iddiasıyla yargılanan Şükrü Yıldırım, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şükrü Yıldırır'ın, "FETÖ'nün Ankara bölge sorumlusu" olduğu iddiası ile İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandığı davanın karar duruşması, bugün yapıldı. Yıldırır ve avukatının katıldığı duruşmada, Yıldırır'a son sözleri soruldu. Yıldırır, "Söyleyecek bir şeyim yok. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Yıldırır, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kaynak: ANKA

Şükrü Yıldırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Fetö'nün Ankara Bölge Sorumlusu' Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

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