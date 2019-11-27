Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü adliyede
Son Dakika Güncel FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü adliyede - Son Dakika

FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü adliyede

6 saat önce

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16'sı yakalanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü adliyede

Samsun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:25 Kaynak: AA
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