Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 74 gözaltı kararı

FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 74 gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 74 gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı. Savcılık soruşturma kapsamında ulaşılan 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı olduğu öğrenildi.
(İrem Demir/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:20 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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