Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Ankesörlü Telefon Soruşturmasında 39 Zanlı Tutuklandı

Fetö'nün Ankesörlü Telefon Soruşturmasında 39 Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 85 zanlıdan 39'u tutuklandı.

Fetö'nün Ankesörlü Telefon Soruşturmasında 39 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 85 zanlıdan 39'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ Terör Örgütü'nün ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürüldü. Burada savcılığın yaptığı sorgulamada şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 84 zanlıdan aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 39 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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