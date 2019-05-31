Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "arama-tarama mesulü" kadına elektronik kelepçe
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FETÖ'nün "arama-tarama mesulü" kadına elektronik kelepçe

1 saat önce

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen kadın çıkardığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen kadın çıkardığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında örgütün Samsun "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 3 adet ByLock kaydının bulunduğu ileri sürülen S.K., hakkında yakalama kararı olması üzerine kendisi Samsun Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim oldu. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

S.K. adlı kadının kocası matematik öğretmeni Y.K. (36), İstanbul'da polisin tesadüfen parkta genel bilgi toplama (GBT) çalışması sırasında yapılan kimlik sorgusunda tespit edilmiş Samsun'a getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:13 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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